Les séries télévisées en Corée du Nord

Les séries télévisées sud-coréennes couvrent un très large éventail de genres : romances, drames judiciaires, polars... Les dramas romantiques utilisent souvent les mêmes ressorts, tels que les secrets de naissance ou les maladies incurables. Le conte de Cendrillon a aussi donné matière à quantité de fictions sur le petit écran, avec, comme figure moderne du prince charmant, le cadre d'entreprise riche et séduisant. Certains motifs se retrouvent également de série en série dans le paysage télévisuel nord-coréen.





« Toutes les séries nord-coréennes mettent un point d’honneur à faire évoluer leur protagoniste, c’est-à-dire que si celui-ci ne comprend les politiques du parti que superficiellement au début, ces dernières n’auront plus de secret pour lui lorsque la série se clôturera. Ce passage de l’immaturité à la maturité, de l’ignorance à la connaissance, ne se fait évidemment pas seul, mais avec l'aide et le soutien politique d'un secrétaire ou d'un mentor », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





Les professions des personnages principaux des séries télévisées nord-coréennes ont évolué au fil du temps. Durant le règne du fondateur de la nation Kim Il-sung, des membres de la guérilla antijaponaise et des agriculteurs figuraient souvent parmi les personnages principaux, lesquels ont été remplacés par des soldats, des troupes d'assaut de la jeunesse et des ouvriers du bâtiment lorsque le pouvoir fut passé entre les mains de son successeur et fils Kim Jong-il. Sous la nouvelle ère de Kim Jong-Un, les nouveaux héros des fictions du Nord prennent désormais les traits de professeurs et de scientifiques.