TEEN TOP reviendra en juillet

TEEN TOP mettra bientôt fin à sa pause de trois ans. Le groupe masculin ayant débuté en juillet 2010 avec « Come into The World » fera son retour au mois de juillet avec un nouveau projet.





Ce dernier est d’autant plus significatif que les quatre membres de TEEN TOP seront réunis afin de célébrer le 13e anniversaire de leurs débuts avec leurs fans surnommés « Angel ». A noter que CAP a récemment officialisé son départ. En plus des nouveaux morceaux, les titres phares du boys band les plus appréciés par le public seront repris pour le plus grand bonheur des mélomanes.





TEEN TOP a publié un disque spécial « To You 2020 » en 2020 représenté justement par son titre phare éponyme. Cette chanson est signée par le célèbre producteur Brave Brother qui a donné naissance à plusieurs hits du groupe comme « Miss Right » et « To You ».