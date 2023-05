« FML », 10e mini-album de Seventeen

Seventeen, boys band incontournable de la k-pop composé de 13 membres, est de retour avec un nouveau projet de six morceaux dont deux titres phares. Sorti le 24 avril, son 10e mini-album s’est écoulé à 3 998 300 unités en seulement 24 heures, battant ainsi le record établi par BTS en février 2020 avec « Map of the Soul : 7 » dont les ventes réalisées pendant la première semaine de sortie ont atteint un peu plus de 3,3 millions d’unités.





Ce n’est pas tout. Le nouveau mini-album de Seventeen s’est hissé à la deuxième place du fameux classement du Billboard 200 du 13 mai. Selon le magazine américain, il a dominé trois charts principaux, à savoir Top Album Sales, Top Current Album Sales et World Albums. A peine une semaine après sa publication, les ventes de « FML » se sont élevées à plus de 4,5 millions, soit un nouveau record dans le monde de la k-pop.





L’album a également pris la tête du classement hebdomadaire japonais d’Oricon. En sept jours, « FML » s’est écoulé à plus de 552 000 exemplaires dans l’archipel.