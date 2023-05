THE SIREN : Kim Woo-seok organise son premier fancon

Date : le 27 mai

Lieu : université Konkuk à Séoul





Kim Woo-seok montera sur scène afin d’accueillir ses fans. Selon TOP Media, l’artiste qui a fait ses débuts en septembre 2015 au sein du boys band UP10TION organisera le 27 mai son premier fancon à l’université Konkuk à Séoul.





Intitulé « KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN] », la rencontre entre l’idole et ses passionnés aura lieu et un mini-concert est également prévu pour le plus grand bonheur de Nia, le nom de sa communauté d’adeptes. Pour rappel, Kim Woo-seok a été révélé au grand public en intégrant le groupe X1 à l’issue du fameux télécrochet Produce X 101 diffusé en 2019 sur la chaîne Mnet.





Composé de 11 garçons, X1 est devenu le premier artiste de la k-pop à voir son premier album franchir la barre des 500 000 exemplaires. Kim Woo-seok a ensuite débuté une carrière solitaire en mai 2020 avec son premier disque « GREED » tout en menant une carrière d’acteur. « Dawn », le titre phare de son 4e mini-album baptisé « Blank Page » a pris la tête du classement d’iTunes All Songs en Indonésie, à Hong Kong et à Singapour.