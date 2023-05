Mega Field Music Festival : Kim Tae-woo et Son Ho-young sont de retour

Date : le 17 juin

Lieu : parc Nanji du fleuve Han à Séoul





Le Mega Field Music Festival se tiendra en plein air les 17 et 18 juin dans le parc Nanji situé près du fleuve Han à Séoul. Sur le line-up du premier jour, on retrouve HoooW, composé de Kim Tae-woo et Son Ho-young, qui ont débuté au sein du boys band god lancé en 1999 par le label JYP Entertainment.





Rappelons que les deux membres qui mènent activement leur carrière solo ont formé le duo HoooW en 2019. Ils partageront la scène le 17 juin avec de nombreux artistes comme Park Won, Bol4 et Ha Hyun-sang. Le lendemain, NELL, Lee Mu-jin et Lee Byeong-chan prendront le relais.