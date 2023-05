Japon : la politique « sans code vestimentaire » adoptée par un lycée

ⓒ Getty Images Bank

Un lycée à Tokyo marque un tournant dans l’Histoire du pays en supprimant tous les codes vestimentaires. Cette décision radicale rompt avec les traditions conservatrices qui prévalent dans le milieu éducatif japonais. Désormais, les élèves sont autorisés à exprimer leur individualité, que ce soit à travers des coiffures colorées ou des piercings.





Cette institution attachée à l'université Chuo, se distingue par une règle fondamentale, composée de 126 mots, qui énonce ainsi : « La véritable liberté réside dans la maîtrise de soi... » Cela met en avant le respect mutuel et encourage les élèves à assumer leurs responsabilités.





Mais cette ouverture d'esprit n'a pas toujours été leur norme. Dans le passé, des règles strictes, telles que le salut obligatoire envers les enseignants, étaient imposées. Cependant, dans les années 1970, les étudiants ont organisé des manifestations pour réclamer plus de liberté, et la direction du lycée a fini par les entendre. Ainsi, le proviseur actuel souligne la valorisation de chaque élève en favorisant un climat inclusif et respectueux.