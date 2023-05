Se soigner en Corée du Sud (1)

Beaucoup le disent d’expérience, le plus dur quand on vit dans un pays étranger, c’est de tomber malade. Tout d’abord parce que c’est déprimant d’être seul dans cette situation et qu’on a qu’une envie, celle d’être à la maison. Puis cela peut-être tellement compliqué de savoir où se rendre, surtout quand on ne comprend pas la langue. Et nous ne parlons même pas des assurances. Heureusement la Corée du Sud offre beaucoup d’alternatives, et une fois qu’on a compris le truc, tout se simplifie.





ⓒ Elody Stanislas

Ici, au pays du Matin clair, de nombreuses cliniques de quartier sont également affiliées à de grands hôpitaux, qu’ils soient privés ou universitaires. En cas de doute, vous pouvez toujours demander un second avis ailleurs, alors n’ayez plus peur de vous faire soigner !





ⓒ Elody Stanislas