Steven Yeun : de The Walking Dead à Beef

L'acteur Steven Yeun est devenu, depuis le succès de la série de zombies « The Walking Dead », la personnalité la plus en vue des Américains d'origine coréenne. Loin d'être une potiche pour des producteurs opportunistes, il s'obstine à faire des choix de qualité dans sa carrière : entre « Burning » de Lee Chang-dong à l'une des meilleures comédies d'horreur « Mayhem » en passant par la série « Beef », Steven Yeun offre un parcours destiné à devenir un modèle du genre. Voyons cela de plus près.









* The Walking Dead

Le nom original de Steven Yeun est Yeun Sang-yeop. Né à Séoul, il a vécu dès son enfance aux USA. Contre l'avis de ses parents, il entreprend une carrière d'acteur improvisateur notamment avec son ami l'acteur Jordan Klepper. Il intègre une troupe de comiques improvisateurs d'origine asiatique. En 2010, il est au casting de la série américaine « The Walking Dead ». Le succès international de cette série de la chaîne AMC va amplifier l'émergence des nouvelles plateformes de VOD comme Netflix. Son personnage est secondaire mais prend de l'ampleur de saison en saison jusqu’à sa mort dans la 7e en 2016. Il n'est pas facile pour un acteur de rebondir après un tel succès et l'étiquetage qui va avec. D’ailleurs, Yeun enchaîne avec « Mayhem » de Joe Lynch aussi un film d'horreur, mais aussi une satire du monde des bureaucrates et technocrates. L’acteur, qui obtient la pour la première fois un premier rôle, parodie même le héros de « The Walking Dead ». Le film devient culte et sa carrière est vraiment lancée. Notons qu'auparavant il a eu un bon second rôle dans le méconnu mais remarquable film de SF « I Origins » en 2014.









* Coréen d'Amérique

Steven Yeun ne passe pas inaperçu au pays de ses ancêtres. Peu d'acteurs peuvent alors jongler entre Hollywood et Séoul. Un réalisateur commence à le faire : Bong Jon-ho. Il choisit donc le jeune homme pour « Okja » et Netflix. L’acteur était déjà apparu en parlant difficilement coréen dans le passable « Like A French Film » en 2015. Son coréen s'améliore pour jouer dans « Burning » de Lee Chang-dong. Il y est le machiavélique riche Korean-American qui se joue de la belle et libre Jeon Jong-seo. Non seulement le film est sélectionné – mais sans succès – au festival de Cannes, mais il élargit la palette de jeu de l'acteur qui rempile sur une production de Brad Pitt : « Minari » de Lee Isaac Chung. Le récit retrace une « success story » d'une famille coréenne immigrée aux USA. La désormais star incarne le jeune mari idéaliste qui prend le risque de sacrifier sa famille pour réussir son rêve américain. Le film fait le tour des festival. Le style néo-réaliste et poétique de Lee Isaac Chung, lui-même Américain d'origine coréenne, impressionne les critiques en 2020.









* Télévision américaine et SF

Un aspect de la carrière de Steven Yeun se déroule à la télévision. Dès 2010 avant même « The Walking Dead », il joue des petits rôles dans des tv-dramas. Notamment « The Big Bang Theory ». Même s'il est sous contrat avec « The Walking Dead », il apparaît dans « Warehouse 13 », « Drunk History » ou encore « Comedy Bang Bang ! ». Sa starification par la série « The Walking Dead » qui, rappelons le, était faite sur l'ancien modèle économique des séries télévisées, va le mener à figurer dans une dizaine de tv-dramas, juste pour un épisode ou pour, souvent, préter sa voix. Comme dans « Tuca et Bertie » ou « Invicible ».





Finalement, le cinéma le récupère spécialement pour des rôles dans le genre SF, probablement à la suite du succès décalé de « I Origins » ? On retrouve donc Steven Yeun dans « Nope » de Jordan Peele en 2022. Le film fait un gros battage médiatique mais reste décevant pour les cinéphiles. L'acteur est aussi annoncé dans « Michey 17 » de Bong Joon-ho. Encore de la SF qui cette fois raconte une histoire de clonage dans un futur proche. En attendant, l'acteur a un premier rôle dans la série « Beef » pour Netflix. Complètement située dans le milieu asiatique d'Amérique, il y interprète un prolo roublard mais irritable qui s'accroche avec une Chinoise hyper-stressée – jouée par la super star Ali Wong - et mariée à un riche artiste d'origine japonaise.





Bref, Steven Yeun n'a pas fini de nous étonner en variant les genres et ses personnages mais en restant fidèle à ce qui paraît être une approche critique voire cynique des travers sociaux.