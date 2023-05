Les émissions culinaires en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Il existe des émissions de cuisine en Corée du Nord. L’un de ces programmes, intitulé « Le bon sens culinaire » et diffusé sur la Télévision centrale coréenne, chaîne de télévision d'État, a beaucoup évolué au fil des années. Il y a deux ans, on y apprenait comment cuisiner l'Onban, un plat unique composé de riz et de soupe. L’émission se déroulait alors ainsi : le chef préparait le plat, tandis que l'animateur, dans une narration préenregistrée, expliquait tout, des ingrédients à la méthode de cuisson. Récemment, la même émission a présenté la même recette, mais cette fois, son dispositif télévisuel et sa mise en scène ont été totalement repensés.





« Dans le passé, les programmes de cuisine étaient plutôt ennuyeux, un peu à l’image de leurs décors. Lorsque la recette était expliquée au téléspectateur, chaque étape était systématiquement affichée à l'écran. Aujourd'hui, les émissions sont plus dynamiques. L'animateur et le chef parlent de recettes dans des lieux inhabituels, et le cuisinier n’hésite pas à laisser son maladroit partenaire exécuter la recette, lequel, bien sûr, commet des erreurs, ce qui ajoute à l’humeur bon enfant du programme », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





À l'occasion des fêtes nationales et autres événements importants, le pays ermite organise également divers concours de cuisine, lesquels bénéficient d’une large couverture sur la Télévision centrale coréenne.