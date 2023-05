K-influenceur (4) : Jake, The Korean Dream, la référence avant de s'aventurer en Corée du Sud

Jake, connu sous le nom de The Korean Dream, est un influenceur français qui s'est aventuré en Corée du Sud il y a plus d’une dizaine d’années et est devenu une référence incontournable pour ceux qui cherchent des informations en français sur le pays du Matin clair.





©Jake

Son objectif principal : aider les étrangers francophones qui visitent la Corée du Sud en leur fournissant, via son blog, des conseils pratiques sur les aspects administratifs, culturels et linguistiques, le tout agrémenté d'une approche divertissante et humoristique. Il a décidé de combler le manque de renseignements avant l'ère de TikTok et YouTube, en offrant des vidéos informatives, des interviews, des micro-trottoirs et d'autres contenus qui répondent aux besoins des personnes intéressées par la Corée du Sud.





©Jake

The Korean Dream accorde une grande importance à la langue coréenne, car il considère que la parler ouvre de nombreuses portes professionnellement et culturellement, favorisant une meilleure intégration dans la société locale. Il a publié l’ouvrage « Un Français en Corée », dans lequel il partage ses anecdotes vécues sur place, accompagnées de références culturelles et grammaticales. Puis, Jake a écrit « Les Histoires de Grand-père Moon », un livre amusant qui explore 50 proverbes coréens à travers de petites histoires.





©Jake

©Jake

Ce trentenaire a de prime abord été attiré par la k-pop, il y a plus de 20 ans, puis par les films « made in Korea », ce qui l'a poussé à apprendre la langue avant de venir en Corée du Sud pour une visite en 2013. Tombé amoureux du pays, il a finalement décidé de s'y installer en 2015, et a par la suite travaillé dans une startup locale. Il y a acquis une expérience précieuse de la culture du travail.





©Jake

Aujourd'hui, Jake se prépare à publier un autre livre axé sur la culture coréenne. Il poursuit également ses autres activités entrepreneuriales, toujours déterminé à partager sa passion pour la Corée et à aider les autres à mieux comprendre et apprécier ce pays fascinant.