Festival de Cannes : Jennie des Blackpink foule le tapis rouge

ⓒ YONHAP News

Jennie a fait, lundi, une entrée triomphale au Festival de Cannes. La membre des Blackpink y était conviée pour l'avant-première de « The Idol », une série HBO coproduite par le réalisateur de la série « Euphoria », Sam Levinson, et le chanteur et acteur canadien The Weeknd.





Lorsque Jennie est arrivée devant le Grand Auditorium Louis Lumière, une foule de fans a crié son nom. Et quand son visage est apparu sur le grand écran, plusieurs centaines de personnes ont applaudi à tout rompre.





De son côté, l’artiste de 27 ans s'est rapprochée d'eux et les a salués de la main. Elle a même signé des autographes pour les plus chanceux.





La série « The Idol », qui marque les débuts de Jennie en tant qu'actrice, raconte les relations complexes entre les stars de la pop et l'industrie culturelle.