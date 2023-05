aespa : « My World » vendu à plus de 2 millions d’exemplaires

ⓒ YONHAP News

« My World », le troisième mini-album du groupe féminin aespa s’est écoulé à plus de 2 millions d'unités. Selon l’annonce faite lundi par l’agence du girls band, SM Entertainment, il a ainsi battu son propre record de ventes. Plus exactement, le dernier projet du quatuor s'est vendu à 2,01 millions de disques depuis sa sortie le 8 mai a précisé l'agence de promotion.





Pour rappel, « My World » avait reçu 1,8 million de précommandes avant son lancement et 1,37 million d'exemplaires ont été achetés le premier jour, soit un nouveau record de ventes pour un groupe féminin de la k-pop.





Par ailleurs, aespa a foulé, mercredi, le tapis rouge du Festival de Cannes en tant qu’ambassadrices internationales de la marque de joaillerie et d'horlogerie suisse Chopard, qui est l’un des partenaires du festival depuis 20 ans.