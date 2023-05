Suga rencontre ses fans à Séoul

ⓒ Big Hit Music

Suga a rencontré samedi ses fans au Nuri Square, situé dans le quartier de Mapo à Séoul. Le membre des BTS a débuté cet événement baptisé « Agust D 'D-Day': Movie Night » en interprétant sa chanson « Haegeum », titre phare de son premier album solo « D-Day ». Puis un talk-show intitulé TMI Talk a eu lieu, suivi de la projection de clips musicaux.





Lors de la deuxième partie du fan meeting, le chanteur a interprété « SDL », un autre morceau de son projet. Ensuite, il a lu des lettres envoyées par ses adeptes.





Suga est actuellement en tournée mondiale depuis avril. Il donnera des concerts à Jakarta, en Indonésie, les 26 et 28 mai, à Kanagawa, au Japon, les 2 et 4 juin, à Singapour les 9 et 11 juin, et enfin à Séoul les 24 et 25 juin.