Tony Awards 2023 : la comédie musicale KPOP nominée

ⓒ YONHAP News

La comédie musicale de Broadway « KPOP » vient d’obtenir plusieurs nominations pour les Tony Awards 2023. Le spectacle a été nominé pour la meilleure musique originale, la meilleure chorégraphie et la meilleure conception de costumes pour une comédie musicale.





Helen Park, la compositrice de KPOP, est ainsi devenue la première Asiatique de l’Histoire à être nominée pour des récompenses destinées à une comédie musicale de Broadway. Pour rappel, KPOP est une comédie musicale sur les stars de la musique populaire sud-coréenne qui cherchent à débuter aux Etats-Unis. Elle est jouée en anglais, mais certaines paroles sont en coréen.





Le show met en vedette plusieurs idoles de la k-pop dont Luna de f(x), Min de Miss An, Kevin Woo de U-KISS et Kim Bo-hyung de SPICA. A noter que la cérémonie de la 76e cérémonie des Tony Awards aura lieu le 11 juin prochain à New York pour reconnaître les meilleures réalisations parmi les productions de Broadway au cours de la saison 2022-2023.