Hwang Chi-yeul sera de retour avec « GIFT »

Hwang Chi-yeul reviendra sur scène avec son 5e mini-album intitulé « GIFT » qui sera dévoilé le 1er juin. Le vocaliste qui mène sa carrière musicale depuis 2006 mettra ainsi fin à sa pause qui dure depuis un an. Son 4e EP « By My Side » a été publié en mai 2022.





A noter que Hwang a été à nouveau nommé ambassadeur de bonne volonté de l’Office national du tourisme sud-coréen. La cérémonie a eu lieu le 19 avril à Séoul. Il contribuera ainsi à doper le tourisme au pays du Matin clair, relancé depuis la fin des mesures sanitaires liées au COVID-19. Il faut savoir que le musicien jouit d’une importante popularité en Chine depuis son apparition, en 2016, dans la version chinoise du télécrochet « I am a singer ».