TRI.BE lance sa première tournée aux USA

ⓒ TR Entertainment

Voici une excellente nouvelle pour TRUE, surtout ceux vivant aux Etats-Unis. TRI.BE organisera sa toute première tournée aux USA baptisée « TRI.BE VIDA LOCA 2023 USA TOUR ». Son coup d’envoi sera donné le 6 juin à Orlando, en Floride. Le groupe fera aussi le show dans 17 villes américaines dont New York, Atlanta, Boston et Chicago.





Selon l'agence TR Entertainment, TRI.BE qui a fait ses débuts en février 2021 avec « TRI.BE Da Loca » interprétera ses principaux titres et dévoilera des performances inédites. A noter que son 2e mini-album « W.A.Y » représenté par « WE ARE YOUNG » s’est écoulé à plus de 16 000 exemplaires, seulement une semaine après sa publication. Les sept membres du groupe féminin partagent leur voyage au pays du Matin clair en publiant régulièrement des vidéos sur la chaîne YouTube officielle de TRI.BE.