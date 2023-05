« Predator », 1er album studio de Lee Gi-kwang (1)

Lee Gi-kwang a d’abord intégré JYP Entertainment en tant que stagiaire avant de joindre Cube Entertainment en 2009. La même année, il a débuté sous le nom de scène AJ, sigle signifiant « ace junior » avec son premier single « First Episode A New Hero » tout en faisant sa première apparition dans la célèbre série télévisée « High Kick Through The Roof ».





Lee s’est fait connaître du grand public en tant que membre du boys band BEAST composé de quatre membres. Tout en poursuivant sa carrière au sein du groupe rebaptisé « HIGHLIGHT », l’artiste a lancé sa carrière solo en septembre 2017 avec son premier mini-album « ONE ».





Le chanteur a publié son 1er album complet officiel composé de 12 morceaux. Il a participé à la composition et à l’écriture des paroles de dix chansons. Son titre phare « Predator » signé par Czaer et riskypizza a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son challenge auquel plusieurs stars de la k-pop ont participé comme Jay Park et Tiffany de Girls Generation.