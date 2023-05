Le 2023 Time Capsule Concert se tiendra le 24 juin à Jeonju

Date : le 24 juin

Lieu : Sori Arts Center à Jeonju





So Chan-whee vient de rejoindre le line-up du 2023 Time Capsule concert. L’événement se tiendra d’abord le 24 juin au Sori Arts Center à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord puis le 1er juin à l’université Inha à Incheon.





Au-delà de So Chan-whee qui a débuté en solo en 1996, de nombreux chanteurs et groupes ayant joui d’une popularité nationale dans les années 1990 vont se réunir. Elle partagera la scène avec notamment le boys band Taesaja et le groupe féminin Diva qui ont débuté tous les deux en 1997. Le trio mixte Koyote formé l’année suivante va également y prendre part. Ce n’est pas tout. Space A, un autre trio mixte lancé la même année que Koyote, et Lee Jae-hoon, vocaliste phare du groupe légendaire COOL, vont également se produire en concert.