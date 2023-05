Do Kyung-soo d’EXO fera son retour sur grand écran

Voici une très bonne nouvelle pour EXO-L, surtout ceux de D.O.. Le vocaliste du boys band de son vrai nom Do Kyung-soo reviendra en tant qu’acteur avec « The Moon », un film de science-fiction sur une mission d’exploration et de sauvetage lunaire.





D.O. y incarnera le personnage Seon-woo, un membre d’équipage spatial bloqué dans l’espace en raison d’un accident inattendu. Il s’agit du premier long-métrage sud-coréen sur l'exploration lunaire, réalisé par Kim Yong-hwa, le célèbre réalisateur des films à succès, « Along with the Gods : The Two Worlds » (2017) et « Along With The Gods : The Last 49 Days » (2018).





Do Kyung-soo qui mène sa carrière d’acteur depuis 2014, a justement joué dans ces deux films qui ont réalisé respectivement plus de 14 millions et 12 millions d’entrées au pays du Matin clair. Après avoir effectué son service militaire entre juillet 2019 et janvier 2021, D.O. a opté pour « The Moon » pour célébrer son retour à la vie civile. Le film sortira le 2 août prochain dans les salles de cinéma en Corée du Sud.