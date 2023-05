La compagnie de ballet sud-coréenne, Universal Ballet, présente « Le Lac des cygnes », à Séoul et à Seongnam, ville située au sud-est de la capitale, respectivement du 9 juin au 11 juin à l’Opera Theater du Seoul Art Center et les 16 et 17 juin à l’Opera Theater du Seongnam Art Center.





Universal Ballet est l’une de deux plus grandes troupes de ballet au pays du Matin clair avec la Korean National Ballet. En 2012, elle s’est produite pour la première fois sur le continent africain, en Afrique du Sud. Et en 2019, elle a été invitée en France.





« Le Lac des cygnes » est l’un des ballets les plus connus du répertoire classique avec notamment « Gisèle » ou « Casse-noisette », célèbre pour sa musique composée par le légendaire russe Piotr Tchaïkovski et sa chorégraphie inventée par le Français Marius Petipa et son adjoint russe Lev Ivanov.





Il raconte l’histoire du jeune prince Siegfried qui part chasser la veille de son 20e anniversaire autour d’un lac. Là-bas, il rencontre la princesse Odette qui est un cygne blanc le jour et devient une femme la nuit à cause du sort lancé par le maléfique sorcier Rothbart. Le seul moyen de briser cette malédiction est que quelqu’un épouse la princesse. Siegfried lui jure qu’il jouera ce rôle…





A Séoul

Date : du 9 au 11 juin

Lieu : Opera Theater du Seoul Art Center





A Seongnam

Date : les 16 et 17 juin

Lieu : Opera Theater du Seongnam Art Center