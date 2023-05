Se soigner en Corée du Sud (2)

Vous l’aurez compris bien sûr, le mieux c’est de ne pas tomber malade à l’étranger. Mais rassurez-vous car tous les examens nécessaires sont possibles en Corée du Sud. D’ailleurs, sachez qu’ici des médecins étrangers y viennent pour se former. En tant que patient, le plus gros avantage est aussi la rapidité avec laquelle il nous est possible de prendre rendez-vous. Bien évidemment, on pourrait manquer de chance, mais en général les soins sont accessibles assez rapidement. Du moins à Séoul puisque c’est une grande ville où de nombreux hôpitaux et cliniques, sont éparpillés aux quatre coins de la capitale.





ⓒ Elody Stanislas

Si vous vous souvenez bien, vous avez également le choix de faire appel à la médecine traditionnelle au pays du Matin clair. Et bien dans certains hôpitaux, que l’on qualifiera de médecine moderne par opposition, il y a également une clinique traditionnelle. De quoi faire d’une pierre deux coups. Bref, mangez aussi du kimchi parce que c’est prouvé, c’est bon pour la santé et sinon, n’hésitez pas, faites-vous soigner !





ⓒ Elody Stanislas