Beef : crise du rêve américain

L'acteur Steven Yeun nous étonne à nouveau en étant le premier rôle de la série comique américaine « Beef » située dans la communauté asiatique aux Etas-Unis. Ce milieu souvent montré entre deux extrêmes, soit les riches dirigeants, leurs industries à Séoul ou Tokyo depuis la Californie, soit les pauvres travailleurs immigrés des fermes, des restaurants et des ateliers de confection. Avec « Beef », le propos sociologique est réactualisé : tous le monde est en crise, du prolo joué par Steven Yeun à la bourgeoise jouée par Ali Wong. Voyons ça de plus près.









* Crise de nerfs

L'intrigue suit d'abord le factotum interprété par un débonnaire Steven Yeun avant d'interpoler avec la bourgeoise pimbêche interprétée par Ali Wong. L'un, d'origine coréenne, vit dans la Koreatown de Los Angeles avec son frère et son cousin. Leur famille est rentrée en Corée du Sud après que leur bizness de motels californiens a fait faillite. Néanmoins, le personnage de Yeun reste sous pression des parents à travers des coups de fils depuis la Corée. Tout commence lorsque le jeune homme pète les plombs dans un de ses hypermarchés californiens. A la sortie, en manœuvrant sur le parking, il est à deux doigts d'emboutir la voiture d'Ali Wong. Elle était sur place pour négocier une vente des œuvres d'art de son mari avec la patronne de la chaîne de supermarchés. L'incident tourne à la course-poursuite des deux personnages surexcités. Yeun laisse filer Wong, mais jure de se venger. C'est ce qu'il fait peut après en allant pisser partout dans la maison de luxe du couple.









* Auto-parodie de Yeun

Il suffit de connaître un peu le parcours de Steven Yeun pour s’apercevoir que la série, dans ses prémisses, introduit une sorte d'auto-parodie de la vie et la carrière de de l'acteur : la vie à Los Angeles ressemble à celle de Yeun avec son frère à Chicago avant son casting pour « The Walking Dead ». Les critiques du cousin envers Yeun trop suiveur des conseils de ses parents, notamment le mariage avec une fille d'origine coréenne, fait écho au propre mariage de Yeun avec Joana Park, en 2016, elle aussi d'origine coréenne. Cet aspect auto-parodique touche l'ensemble de l'importante communauté asiatique de Los Angeles, notamment les Coréens.





Cela se retrouve dans la production avec Lee Sung-jin alias Sonny Lee, scénariste et réalisateur de télévision aux USA depuis une douzaine d'années, mais né en Corée du Sud. Il dit clairement, dans ses interviews, que son idée était de dépeindre la crise de la communauté asiatique notamment, la supposée solidarité qu'on lui prête. Profitant du fait que chaque épisode a un réalisateur différent et un scénariste différent, il a néanmoins remplis l'équipe technique des Américains venus d’Asie comme la réalisatrice japonaise Hiraki (pour trois épisodes), la scénariste originaire du Vietnam Marie Hanhnhon Ngyen ou la scénariste d'origine coréenne Jean Kyung Frazier. A l'instar d'Ali Wong, frustrée sur son propre devenir de femme dépendante, l'ensemble des personnages a pour point commun d'être au bord de la crise de nerf, de l'implosion devant une quête de la réussite vaine qui tourne à l’extrémisme hystérique dans leurs réactions derrière une façade de bouddha souriant.









* Critique sociale

Au-delà des communautés ethniques aux USA, la série offre une critique sardonique du marché de l'art et du rêve américain du prolétariat migrant. Ali Wong en étant la femme d'affaire de son mari artiste dévoile les dessous du marché de l'art. En particulier, on la voit dénigrer les œuvres de son conjoint dont elle ne comprend pas le succès. Elle dévoile aussi la filiation de l'artiste avec des parents riches et connus du milieu. Le marché de l'art comme système de capitalisation pour les riches est clairement démonté. De même, le personnage de Steven Yeun représente les rêves des prolo de tous les pays débarquant en Amérique du Nord. Plein d'énergie, ils s'évertuent à monter des affaires lucratives qui s'avèrent souvent des échecs lourds de conséquences. En passant, ils s'exploitent les uns les autres, se trahissent et se mentent comme Yeun et son oncle supposé. Cette dynamique de dévoilement des dessous de chaque famille de chaque personnage anime la série provoquant des rebondissements et allant chercher dans une réalité beaucoup plus sombre que celle reflétée par les apparences du rêve médiatique californien.