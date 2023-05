La médecine traditionnelle en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La médecine traditionnelle traite de nombreuses maladies en Corée du Nord, et ses habitants y recourent abondamment : lorsqu'ils toussent, ils font bouillir des racines d'oignon vert dans de l'huile de cuisson ; lorsqu'ils ont mal à la gorge, ils avalent des œufs crus ; et en cas d'intoxication alimentaire, ils broient des glands crus ou des haricots mungo et les avalent, ou encore dissolvent de la fécule de pomme de terre dans de l'eau.





Ces remèdes maison sont souvent destinés à traiter les maladies bénignes, mais ils sont également recherchés lorsqu’il s’agit de traiter des maladies graves, tels qu’un cancer. De fait, les médias nord-coréens en font très souvent la promotion, y compris durant la pandémie de COVID-19.





« La télévision et les journaux nord-coréens ont recommandé aux personnes infectées par le COVID-19 de boire trois à quatre grammes de chèvrefeuille bouilli. Cette plante étant traditionnellement préconisée contre la bronchite, son utilisation fut considérée efficace contre une autre maladie respiratoire comme le COVID-19 », explique Hyun In-ae, chercheuse invitée à l'Institut Ewha d'études sur la réunification.





La Corée du Nord possède une dizaine d'usines pharmaceutiques. Mais la difficulté d'importer des matières premières en raison des sanctions internationales et de la fermeture des frontières n'a fait qu'aggraver la pénurie de médicaments. En guise d'alternative, le pays a alors recommandé à la population d'utiliser des remèdes populaires.