Stray Kids reçoit près de 5 millions de précommandes pour « 5-STAR », un nouveau record dans la k-pop

ⓒ JYP Entertainment

Le boys band Stray Kids a reçu 4,93 millions de précommandes pour son troisième album studio « 5-STAR ». D’après l’annonce faite mardi par son agence JYP Entertainment, il s'agit d'un nouveau record pour un groupe de la k-pop.





Ce chiffre monstrueux dépasse ainsi les 4,64 millions de précommandes enregistrés pour « FML », le10e EP de Seventeen.





« 5-STAR » se situe bien loin des précédents projets de Stray Kids. Son deuxième album studio « Noeasy » s’est vendu à plus de 1,67 million d'unités et ses EP « Oddinary » et « Maxident » respectivement à 1,85 million et 3,42 millions d'exemplaires.





Le nouvel album dont la sortie est prévue le 2 juin contient 12 morceaux dont « S-Class », « Super Bowl », « Item » et « Topline ».