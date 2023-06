Monsieur sécurité tombe amoureux de la Corée

Olivier Quisquater est commissaire à la Police Fédérale de Belgique. Ayant présenté, durant de nombreuses années, des émissions de télé et de radio qui donnent des conseils sur la sécurité routière, il a obtenu le surnom de « Monsieur sécurité ». Si vous êtes Belge francophone, son visage et sa voix doivent vous être familiers.





Il y a quelques années, notre « Monsieur sécurité » s’est ennuyé et... il est vite tombé sous les charmes des « dramas », ces séries télévisées sud-coréennes qui connaissent actuellement beaucoup de succès non seulement en Asie mais aussi partout dans le monde.





ⓒ Olivier Quisquater

Notre invité est également un grand connaisseur de la gastronomie du pays du Matin clair. Il mange souvent coréen dans un restaurant situé à deux minutes de son domicile, il cuisine également coréen chez lui et est également coadministrateur d’un groupe d’amateurs de cuisine coréenne sur Facebook.





En avril 2023, Olivier a pu réaliser son rêve de venir en Corée du Sud. C’était une occasion pour lui de visiter le pays, de découvrir davantage ses us et coutumes et puis, profession oblige, de comparer un peu la circulation routière sud-coréenne et belge.





De retour en Belgique, « Monsieur sécurité » nous a accordé un entretien téléphonique. Rencontre !