Quand le camélia fleurit (13) 별 것도 아니네

Dialogue

종렬: 이게 그냥 횟집 아저씨가 썰었을 때랑,

권쉐프님이 썰었을 때랑은 전복 개당 단가가 달라진다니까.

너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?

Jong-yeol : Le prix unitaire des ormeaux varie selon qu’ils soient découpés par un cuisiner ordinaire d’un restaurant de poisson cru ou par le chef Kwon.

Tu as déjà mangé une telle chose dans ta vie ?





필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데.

Pil-gu : Ça a le goût de natice. Ça a juste le goût de natice.





종렬: 아하 참.

Jong-yeol : Ah, ça alors.





필구: 별 것도 아니네 .

Pil-gu : Ce n’est pas grand-chose.





종렬: 별 것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?

Jong-yeol : Pourquoi tu manges si bien, si ce n’est pas grand-chose ?





L’expression de la semaine

별 것도 아니네. : Ce n’est pas grand-chose.





별것 : nom qui signifie « quelque chose de rare et de singulier »

도 : particule auxiliaire qui s’emploie pour mettre l'accent sur l'exceptionnalité ou le caractère inattendu





Cette expression est utilisée pour indiquer que quelque chose n'est pas particulièrement exceptionnel ou différent de ce qu’on le pensait. Dans « 별것 », « 별 » signifie « différent » ou « assez spécial pour être distingué des autres », et 것 a le sens de « chose ». Ainsi, « 별것 » désigne quelque chose d’inhabituel ou de spécial.

La particule « 도 » sert à exprimer que quelque chose n'est pas aussi spécial ou différent que prévu. A l’oral, on utilise souvent « 별거 » à la place de « 별것 ».

Sans « 도 », « 별것 아니네 » ou « 별거 아니네 » a le même sens, mais l’ajout de « 도 » permet de mettre l’accent sur l’aspect inattendu contrairement aux prévisions.





Exemples

① 가: 이거 먹어 보니까 어때? 맛이 좀 다른 것 같지 않니?

나: 글쎄, 비싼 거라고 해서 뭐 특별한 맛이 있나 했는데, 별것도 아니네.

A : Après avoir goûté, qu’en penses-tu ? Tu ne trouves pas son goût un peu différent des autres?

B : Eh bien, puisque c’est cher, je pensais qu'il aurait un goût spécial, mais en fait, ce n'est pas grand-chose.





② 가: 너한테 미안해서 어떡하니? 네가 빌려준 우산을 버스에 놓고 내렸어.

나: 뭐 그런 걸 가지고 그렇게 미안해하니. 별것도 아니네.

A : Je suis vraiment désolé pour toi. J'ai laissé ton parapluie dans le bus en descendant.

B : Pourquoi tu te fais autant de souci pour ça ? Ce n'est pas grand-chose.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이게 : forme contractée de 이것이. Ce dernier est composé de 이것, « ceci », et de la particule « 이 »

횟집 : « restaurant de poisson cru »

회 : « poisson cru »

집 : « maison »

▶ Ce mot est parfois utilisé pour désigner un « magasin » comme ici. 아저씨 : terme utilisé pour désigner un homme pas très âgé.

횟집 아저씨 : « cuisiner d’un restaurant de poisson cru »

가/이 : particule de sujet

※ Règle de choix des particules de sujet : Après un nom qui se termine par une voyelle, on utilise 가 (ex. 아저씨가), et après un nom qui se termine par une consonne, on utilise 이 (ex. 권쉐프님이).

썰다 : « découper »

썰었을 때 : combinaison de 썰다 avec la terminaison 었 qui marque le passé et l’expression -을 때 qui porte le sens de « lorsque »

랑 : particule indiquant que le mot auquel elle est attachée est un objet de comparaison

쉐프 : mot français « chef » dans le sens de « chef de cuisine »

님 : suffixe marquant le respect

전복 : « ormeau »

개 : unité de comptage servant à chiffrer des objets séparés et distincts

당 : suffixe qui donne le sens de « pour chacun »

단가 : « prix unitaire »

달라지다 : « changer » ou « varier »

너 : « tu » ou « toi »

이런 : « un tel » ou « ce genre de »

거 : nom dépendant qui est la forme en style oral du mot 것, « chose » 태어나다 : « naître »

태어나서 : « après être né », « dans la vie »

먹다 : « manger »

-은 적이 있다 : « avoir fait l’expérience de quelque chose »

골뱅이 : « natice »

맛 : « goût »

인데 : composé de la copule « 이다 », « être », et de la terminaison -ㄴ데 qui s’emploie pour expliquer une situation

그냥 : « juste »

아하 참 : « Ah, ça alors »

뭘 : forme contractée de « 무엇을 ». Ce dernier est composé de « 무엇 », « quoi », et de la particule d’objet direct 을.

뭘 그렇게 : « si » ou « à ce point »

잘 : « bien »

먹어 : forme conjuguée au présent interrogatif de 먹다, « manger »