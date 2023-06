Laysha reconverti en quintette revient pour un nouveau concert

Date : le 9 juin

Lieu : Sky Art Hall à Séoul





Laysha devient un quintette après avoir accueilli deux nouveaux membres. Afin de marquer son nouveau départ, le girls band remodelé organise son premier concert le 9 juin au Sky Art Hall à Séoul.





A cette occasion, le public pourra découvrir une scène inédite du nouveau single et une rencontre avec les cinq artistes est également prévue. Pour rappel, le groupe féminin a débuté en mai 2015 avec « Turn up the music » sous le label Double Media.