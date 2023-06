La Poem lancera son Summer Night’s Lalaland à la fin du mois

Date : le 30 juin

Lieu : Shinhan Card Artrium à Séoul





La Poem donnera le coup d’envoi de son nouveau spectacle baptisé « Summer Night’s Lalaland » à la fin du mois.





Le groupe de vocalistes prévoit un total de six concerts entre le 30 juin et le 22 juillet dont le premier se tiendra au Shinhan Card Artrium à Séoul. Comme le titre du spectacle le laisse entendre, le quatuor masculin interprétera des chansons à thèmes utilisées pour différents films, séries télévisées et comédies musicales.





Sachez que le groupe de cross-over a été révélé au grand public en gagnant la saison 3 du télécrochet « Phantom Singer » diffusée en 2020 sur la chaîne JTBC. Par ailleurs, il a récemment terminé avec succès sa tournée nationale « The Alchemist » à Suwon dans la province de Gyeonggi.