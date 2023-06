fromis_9 publiera son 1er opus officiel le 5 juin

ⓒ PLEDIS Entertainment

fromis_9 va revenir avec son 1er opus officiel « Unlock My World » qui sera dévoilé le 5 juin. Bang Si-hyuk, aussi connu sous le nom de Hitman Bang qui est à la tête de HYBE, a également participé à la production de « Bring It On », l’un des dix morceaux contenus dans le premier album studio du groupe féminin.

Pour rappel, fromis_9 a été formé à l’issue du télécrochet « Idol School » diffusé entre juillet et septembre 2017 sur la chaîne Mnet. Il a officialisé ses débuts en janvier 2018 sous le label Pledis Entertainment, une filiale du label HYBE, auquel appartient notamment BTS. Le girls band va ainsi briguer le titre de « reine d’été » avec son nouveau projet qui sera dévoilé quasiment un an après la publication de son 5e mini-album « from our Memento Box ».