Jung Yong-hwa organise un fanmeeting en ligne et hors ligne

Jung Yong-hwa va bientôt retrouver ses fans. Le vocaliste qui mène également une carrière d’acteur va organiser un fanmmeeting le 11 juin au YES24 Live Hall à Séoul.





Intitulé « Canvas », ce rendez-vous entre l’artiste et ses adeptes sera également diffusé en direct en ligne. Le lancement du spectacle sera prévu à 6h22 du soir, suivant la date d’anniversaire du chanteur, né justement le 22 juin 1989.





Pour rappel, Jung a fait ses débuts en tant qu’acteur de série télévisée en 2009 et a lancé sa carrière musicale l’année suivante au sein du boys band CNBLUE. En 2021, il a remporté le prix de la meilleure interprétation aux KBS Drama Awards grâce à son rôle d’In-beom dans « Sell Your Haunted House » diffusé entre avril et juin 2021 sur la chaîne KBS 2TV.