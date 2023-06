Salon international du livre de Séoul 2023

L’Association des éditeurs coréens (KPA) organise cette année le Salon international du livre de Séoul (SIBF) 2023 entre le 14 et le 18 juin au Coex, situé dans le sud de la capitale.





Lancé en 1954, un an après l’armistice de la guerre de Corée, ce rendez-vous pour les amoureux de la littérature est devenu international en 1995. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands salons du livre en Asie.





Cette année, 418 maisons d’édition de 31 pays ainsi qu’environ 200 écrivains y participent. Des auteurs de renom tels que le Canadien Yann Martel, célèbre pour son roman « L’histoire de Pi », récompensé par le prix Booker (2002), le Vietnamien, Viet Thanh Nguyen, auteur notamment de « Le Sympathisant » qui a reçu le prix Pulitzer de la fiction (2016), et Nicolaj Schultz, sociologue français, seront présents, entre autres.





A part les rencontres avec les hommes et femmes de lettres, différente activités seront au programme à savoir des conférences et des colloques thématiques, y compris sur le droit d’auteur, et des expositions. Pour en savoir plus : https://sibf.or.kr/en/





Date : du 14 au 18 juin

Lieu : Coex Halls A&B1 à Séoul