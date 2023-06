Voyage à Mokpo (1)

Mokpo est une ville portuaire située dans le sud-ouest de la péninsule coréenne, à 2h30 de Séoul en KTX, le train à grande vitesse. Elle est également accessible en STR et Mugunghwa.





ⓒ Elody Stanislas

Et les lignes de bus sont tout aussi bien desservies. Cela vous prendra cependant au moins six heures de trajet et deux à trois arrêts sur des aires de repos. De nombreux hôtels se situant à proximité de la gare, se loger ne devrait pas être un problème pour les voyageurs spontanés.





ⓒ Elody Stanislas

Qu’y a-t-il à faire à Mokpo ? Visiter les nombreux musées, en profiter pour goûter à la cuisine locale, souvent composée de produits maritimes, marcher et marcher encore au bord de la mer puis visiter les îles aux alentours.





ⓒ Elody Stanislas

C’est une ville pleine d’histoire, aussi il est courant de retrouver des traces de l’époque coloniale. Elle abrite d’ailleurs l’ancien consulat du Japon, aménagé aujourd’hui en musée. Inutile de vous en dévoiler tous les secrets, venez voir par vous-même.