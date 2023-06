« Une rencontre et un adieu » de Yi Sang

ⓒ Getty Images Bank

J’avais vingt-trois ans. C’était en mars et je crachais du sang. Je taillai la moustache que j’avais laissée pousser soigneusement pendant six mois avec un rasoir à main : il ne m’en resta maintenant plus qu’une portion de la taille d’un papillon. Puis je partis pour une source thermale éloignée, située à B, une ville nouvelle, avec un paquet d’herbes médicinales. Ce ne serait pas mal de mourir là-bas, pensai-je.





Or, je ne pus empêcher la jeunesse qui n’était pas encore épanouie de s’accrocher à la bouilloire médicinale pour la supplier de me sauver. Sous la lumière froide de l’auberge, je passais toutes mes nuits à me lamenter sur mon sort.





Je négligeai complètement les médicaments que j’avais apportés et me concentrai uniquement sur l’amour pour Geum-hong. Cela pourrait paraître sans doute stupide, mais j’arrêtai de vomir du sang grâce au pouvoir de l’amour.





Je ne la payai pourtant jamais. Pourquoi ? Eh bien, parce qu’elle était toujours dans ma chambre ou j’étais toujours dans la sienne.





En revanche, je la présentai à un certain Woo. Comme je le lui avais dit, elle alla prendre un bain avec cet étudiant qui venait de rentrer de France. Cette baignoire privée était une installation plutôt obscène.





Je la recommandai également à l’avocat C qui séjournait dans la chambre d’à côté de la mienne. Celui-ci était si ému par mon zèle et finit par se glisser dans la chambre de Geum-hong.





Néanmoins, ma bien-aimée restait à mes côtés. Elle me montrait coquettement plusieurs billets de dix wons qu’elle avait reçus de Woo, C, etc.





지어 가지고 온 약은 집어치우고

나는 금홍이를 사랑하는 데만 골몰했다.

못난 소린 듯 하나 사랑의 힘으로 각혈이 다 멈췄으니까.





나는 금홍이에게 놀음채를 주지 않았다.

왜? 날마다 밤마다 금홍이가 내 방에 있거나

금홍이 방에 내가 있거나 했기 때문에...





그 대신.. 우(禹)라는 불란서 유학생을 나는 금홍이에게 권하였다.

금홍이는 내 말대로 우씨와 더불어 독탕에 들어갔다.

이 독탕이라는 것은 좀 음란한 설비였다.





나는 또 내 곁방에 와 묵고 있는 C라는 변호사에게도 금홍이를 권하였다.

C는 내 열성에 감동되어 하는 수 없이 금홍이 방을 범했다.





그러나 사랑하는 금홍이는 늘 내 곁에 있었다.

그리고 우, C 등등에게서 받은 십 원 지폐를 여러 장 꺼내놓고

# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette nouvelle est intitulée « Une rencontre et un adieu ». Ce qui est intéressant dans cette histoire est que les deux protagonistes enchaînent les ruptures et les retrouvailles. S’ils ne sont pas émotionnellement bouleversés, ils se montrent plutôt décontractés. Ce récit illustre que la vie sous l’occupation japonaise pendant les années 1930 était futile comme l’indique la chanson : « Nous sommes dans un rêve même quand je me suis faite tromper, nous sommes dans un rêve même quand je le trompe, que ce monde sinueux et éphémère... ». Ces paroles semblent dire que la vie dans le Joseon colonisé est de toute façon misérable et que la tromperie n’est pas un gros problème dans une vie aussi transitoire. C’est pourquoi Yi Sang se montre nonchalant, peu importe ce qui lui arrive. Cela signifie qu’il ne peut survivre à cette période chaotique et dénuée de sens qu’en adoptant une telle attitude.









On me servit une table d’alcool et d’apéritifs.





Je pris un verre, et elle aussi. Je chantai une chanson folklorique, et elle aussi.





La nuit était bien avancée. Notre conversation aboutissait à la conclusion que nous devions être séparés pour toujours dans cette vie.





Geum-hong chanta une mélodie triste que je n’avais jamais entendue auparavant, tout en tapant en rythme sur la petite table avec une cuillère en argent.





« Nous sommes dans un rêve même quand je me suis faite tromper, nous sommes dans un rêve même quand je le trompe. Que ce monde sinueux et éphémère mette le feu à mon cœur assombri. »





술상을 보아 왔다.





나도 한 잔 먹고 금홍이도 한 잔 먹었다.

나는 영변가를 한 마디 하고 금홍이는 육자배기를 한마디 했다.





밤은 이미 깊었고,

우리 이야기는 이 생(生)에서의 영이별이라는 결론으로 밀려갔다.





금홍이는 은수저로 소반전을 딱딱 치면서

내가 한 번도 들은 일이 없는 구슬픈 창가를 한다.





“속아도 꿈결 속여도 꿈결

굽이굽이 뜨내기 세상

그늘진 심정에 불질러 버려라”









Auteur : Yi Sang (20 août 1910 – 17 avril 1937).

- Débuts littéraires : en 1930 avec la publication de sa nouvelle « Le 12 décembre ».