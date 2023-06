Les produits laitiers en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Auparavant, le lait était un aliment rare et cher que seuls quelques privilégiés pouvaient s’offrir en Corée du Nord. Cette situation a depuis évolué, et l'année dernière, le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun a rapporté que tous les comtés, villes et provinces du pays ont enregistré de bons résultats en matière de production de laitages, lesquels sont distribués aux enfants.





« Le Parti des travailleurs au pouvoir a récemment mis l'accent sur la production laitière, mettant en avant l'importance de la santé des enfants. La Corée du Nord a connu d’importantes difficultés pour élever des animaux domestiques nourris aux céréales, tels que les porcs et les poulets, en raison de l'insuffisance de fourrages. Elle s'est par conséquent concentrée sur les animaux herbivores, comme les chèvres, les vaches et les lapins. De fait, le pays poursuit sa politique d'élevage d'animaux nourris à l'herbe depuis la fin des années 1950. Conformément à sa politique visant à fournir un lait de bonne qualité, il s'est davantage intéressé aux bovins laitiers. En outre, le pays a commencé à insister sur la nécessité de transformer le lait de chèvre pour en faire des produits dérivés, contrairement à la pratique antérieure qui consistait simplement à consommer le lait », explique Cho Chung-hee, directeur de l’organisation non gouvernementale Good Farmers.





Le pays peine à importer des céréales fourragères. Les prairies et les terres agricoles sont, qui plus est, insuffisantes. Du fait de ces limitations, il n'est pas facile pour le pays d'élever des vaches laitières. C'est pourquoi il s'est tourné vers les chèvres.