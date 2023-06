Quel spectacle extraordinaire ! Un long défilé sillonnait le col Daegwanryeong culminant à 832 mètres d’altitude. Il est censé accompagner une divinité bouddhique. L’arrivée de celle-ci, voire celle du cortège à Gangneung, va donner le coup d’envoi du festival Dano, un événement emblématique de cette ville, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.





Chaque personne de la ribambelle porte une lanterne rouge. Le spectacle vu de loin, on imaginerait un col parsemé de fleurs. En effet, un vieux chant associé à ce défilé des lanternes, une sorte de cérémonie d’ouverture de la fête aussi vieille que la ville de Gangneung, porte comme titre le nom d’une plante à fleurs : « Yeongsanhong », une espèce d’azalée.





Extraordinaire est aussi le festival Dano de Gangneung. Rappelons qu’il s’agit de l’équivalent coréen du festival des bateaux-dragons en Chine. Alors que les festivités chinoises, ainsi que celles du même genre dans d’autres régions coréennes, ont lieu le 5e jour du 5e mois lunaire, la ville de Gangneung anticipe cette date pour que son festival dure presque un mois. Une autre particularité : il s’agit d’un événement culturel inspiré de différentes croyances. Alors que la cérémonie d’ouverture en quelque sorte, le défilé sur le col Daegwanryeong, est de couleur bouddhique, différents spectacles, qui se déroulent un peu partout dans la ville durant la période des fêtes, sont pour la plupart d’inspiration chamanique et le festival se clôt par un rituel confucianiste.





La ville de Gangneung n’est pas seulement attractive par son festival Dano. Située sur la côte est de la Corée, elle abrite l’une des stations balnéaires les plus fréquentées : Gyeongpo. Ceci est aussi le nom d’une lagune à proximité, un haut lieu touristique, quant à elle, grâce à un beau pavillon datant du XIVe siècle et avec vue à la fois sur la pièce d’eau et sur la mer. Ce fut un lieu incontournable pour les poètes de la dynastie Joseon. L’un d’eux, un certain Shim Yeong-kyeong, a ainsi chanté la beauté du pavillon et le paysage charmant des alentours :





Vu depuis le pavillon à douze balustres en jade vert

Le lac Gyeongpo reflète la couleur printanière

L’eau est limpide autant que sa profondeur est insondable

Et appelle les mouettes à venir en couple





Il a sans doute visité le célèbre pavillon quand il était administrateur de Samcheok, une commune non loin de Gangneung. Il n’aurait alors nullement été mécontent de son poste à la tête d’une collectivité locale de Gangwon, une région très éloignée de la capitale, isolée aussi des provinces voisines en raison des hautes montagnes. En fait, non seulement, Shim, mais aussi d’autres mandataires du roi dans cette région montagneuse, profitaient de leur mandat pour visiter des lieux marqués par la beauté du paysage. Parmi eux, un certain Jung Cheol a même fait un détour sur son chemin menant à Gangneung, chef-lieu de Gangwon qu’il allait administrer, pour faire, disons, du tourisme. Preuve d’ironie ou témoignage sincère, dans un de ses poèmes, il exprimait sa gratitude à l’égard de Sa Majesté qui l’avait nommé à son poste et qui lui avait ainsi permis d’assouvir son grand amour de la nature.





Quant aux mélomanes parmi les mandarins de Joseon dans la province de Gangwon, ils pouvaient se régaler à écouter des chants folkloriques de la région, des mélodies autochtones, voire exotiques à l’oreille de ceux qui venaient de découvrir une commune perdue au milieu des montagnes. Selon une légende, un administrateur de Gangneung faisait souvent venir des paysans à la mairie et leur demandait de chanter une mélodie qu’il avait écoutée à l’occasion de sa tournée d’inspection au milieu des champs et des rizières.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Yeongsanhong » chanté par Anaya.

2. « Douze balustres » chanté par Kim Yong-woo

3. « Otoktegi »chanté par Kim Jin-seok, Yi Jin-gi et Kwon Yeong-ha.