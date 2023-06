G-Dragon et YG Entertainment, c’est fini… pour l’instant

ⓒ YONHAP News

Le contrat du chanteur sud-coréen G-Dragon avec YG Entertainment a expiré, mais l'agence prévoit de discuter de la signature d'un nouveau contrat lorsque l’artiste, de son vrai nom Kwon Ji-yong, reprendra ses activités musicales. Ces propos ont été tenus mardi par un responsable de la maison de disque.





Cependant, même s’ils ne sont plus liés contractuellement, G-Dragon et YG travaillent toujours ensemble pour des publicités et sur des projets.





Le « King of K-pop », comme il est surnommé, a toujours fait partie de cette agence, de ses débuts, en 2006, en tant que membre du boys band BIGBANG, dont il est le leader, jusqu’au lancement de sa carrière solo trois ans plus tard.









G-Dragon figurait sur la liste des artistes de YG dans le rapport d'activité du label datant de fin 2022, mais son nom a été supprimé dans celui trimestriel daté du 31 mars.