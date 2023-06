Quand le camélia fleurit (14) 헛소리 하지 말고

Dialogue

향미: 언니는 세상이 막 밝아요? 막 그렇게 보들보들해?

언니나 나나 인생 도찐개찐인데 왜 그렇게 혼자 곱냐고.

Hyang-mi : Pour toi, le monde est très éclairé ? Est-ce qu’il est si tendre ?

Ta vie et la mienne ne sont pas très différentes, mais pourquoi tu es si douce, toi ?

동백: 헛소리 하지 말고 . 내가 시급 올려줄 테니까 너 적금 들고 저금도 해.

Dong-baek : Ne dis pas de bêtises . Je vais augmenter ton salaire horaire, alors, ouvre un compte à terme et épargne de l’argent.





향미: 그 시급 올려서 뭐, 집도 사고 가족도 사요?

Hyang-mi : Avec cette augmentation, j’achète une maison et une famille aussi ?





L’expression de la semaine

헛소리 하지 말고. : Ne dis pas de bêtises.





헛소리: nom qui désigne « parole inutile et peu crédible »





Cette expression s’emploie, lorsque son interlocuteur tient des propos non substantiels et irraisonnables, pour lui dire de ne pas les prononcer.

Dans « 헛소리 », 헛, ajouté au début de certains noms, donne le sens d’« inutile » ou « sans substance ». Et « 소리 » signifie « parole ou opinion avec un certain contenu significatif ». En combinant 헛소리avec le verbe 하다, « faire », on peut en former le verbe « 헛소리하다 » qui se traduit par « dire des bêtises ».





Exemples

① 가: 너 장학금 받았다면서? 그 기념으로 나한테 한턱내라.

나: 헛소리하지 말고 . 너도 다음에 꼭 장학금 받아라.

A : J’ai entendu dire que tu avais reçu une bourse. Invite-moi pour un repas ou un verre pour célébrer ça.

B : Ne dis pas de bêtises. Toi aussi, assure-toi d'obtenir une bourse la prochaine fois.





② 가: 방송에서 짜장면 먹는 거 보니까 나도 먹고 싶다. 우리 짜장면 시킬까?

나: 지금이 몇 신데. 헛소리하지 말고 어서 잠이나 자.

A : Après avoir vu des gens manger du jjajangmyeon à la télévision, j'en ai envie aussi. Et si on commandait du jjajangmyeon ?

B : Tu as vu l’heure ? Ne dis pas de bêtises et va te coucher.





Mots et expressions à retenir

언니 : Ce mot signifie, au sens propre, une grande sœur pour une femme. Mais aujourd’hui, au sens large, les sud-Coréennes appellent souvent leurs amies féminines, plus âgés qu'elles, 언니.

는 : particule qui marque ici la fonction de sujet

세상 : « monde »

이 : particule de sujet

막 : « très »

밝아요 : forme conjuguée au présent en honorifique de « 밝다 », « être éclairé »

그렇게 : « si » ou « ainsi »

보들보들하다 : « être tendre »

보들보들해 : forme au présent non honorifique de 보들보들하다

나/이나 : particule auxiliaire qui marque la comparaison

나 : « je » ou « moi »

인생 : « vie »

도찐개찐 : Ce terme n’est pas conforme à la norme coréenne. Sa forme standard est « 도긴개긴 » qui signifie qu’il n’y a pas de différence significative entre deux choses. Mais, en fait, 도찐개찐 est couramment utilisé en coréen.

도찐개찐인데 : combinaison de 도찐개찐 avec la copule 이다, « être », et la terminaison connective -ㄴ데 qui s’emploie pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition

왜 : « pourquoi »

혼자 : « seul »

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

시급 : « salaire horaire »

▶ S’il s’agit d’une rémunération hebdomadaire, on dit « 주급 » et celle mensuelle « 월급 ». En revanche, le salaire annuel se dit « 연봉 ».

올려주다 : composé de 올리다, « monter » ou « augmenter », et de l’expression -아 주다 qui donne le sens de « rendre service à quelqu’un »

올려줄 테니까 : combinaison de « 올려주다 » et de l’expression -ㄹ 테니까qui marque l’intention du locuteur de faire une action, en précisant que cette action constituera une cause ou un fondement de la proposition qui suit

너 : « tu » ou « toi »

적금 : « compte à terme »

저금하다 : « épargner de l’argent »

그: « ce » ou « cette »

올려서 : combinaison de 올리다, « augmenter », avec la terminaison connective -어서 qui indique un moyen ou une méthode

집 : « maison »

도 : particule qui porte le sens d’« aussi »

사다 : « acheter »

사고 : composé de 사다 et de la terminaison connective -고 qui a le sens de « et »

가족 : « famille »





※ Les appellations au sein de la famille

Les parents : le père , c’est « 아버지 » et la mère « 어머니 ». Et les équivalents coréens de « papa » et « maman » sont « 아빠 » et « 엄마 ». Quant aux frères et sœurs, pour une femme, « grand frère » se dit « 오빠 » et « grande sœur » « 언니 ». Pour un homme, « grand frère », c’est « 형 » et « grande sœur » « 누나 ». Pour ce qui est des petits frères et sœurs, on utilise le mot « 동생 », que ce soit un homme ou une femme. Si on veut préciser s’il s’agit d’un petit frère ou d’une petite sœur, on emploie respectivement « 남동생 » et « 여동생 ».