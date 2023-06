« UNFORGIVEN », 1er album studio de Le Sserafim

Le Sserafim est un groupe féminin lancé en mai 2022 par Hybe et sa filiale Source Music. Ses cinq membres sont Kim Chae-won, Huh Yun-jin et Hong Eun-chae, trois sud-Coréennes, ainsi que Sakura et Kazuha, deux Japonaises.





Pour rappel, Chaewon et Sakura faisaient partie d’IZ*ONE, formé avec onze autres filles sélectionnées à l’issue du télé-crochet « Produce 48 » diffusé sur Mnet en 2018. Le nom du girls band est une anagramme de la phrase « I'm Fearless » qui veut dire « Je n’ai pas peur ».





Son 1er album studio s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires seulement 24 heures après sa publication et il est ainsi devenu l’album d’un groupe féminin sud-coréen à atteindre le plus rapidement ce seuil. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. « UNFORGIVEN » a pris la tête du fameux classement hebdomadaire japonais d’Oricon publié le 15 mai. Le nombre d’auditeurs mensuels actifs de Le Sserafim a franchi le 9 mai la barre des 10 millions sur Spotify, la première plateforme en streaming musicale au monde.