BTS célèbre le 13 juin le 10e anniversaire de ses débuts

ⓒ Big Hit Music

BTS qui a débuté le 13 juin 2013 va bientôt souffler ses dix bougies. Plusieurs événements vont se dérouler afin de le célébrer en grande pompe pour le plus grand bonheur des Army du monde entier.





Pour rappel, Jin et J-Hope effectuent actuellement leur service militaire alors que RM s’apprête à partir à son tour servir sous les drapeaux. Même si le septuor a mis entre parenthèses ses activités collectives, Suga, Jimin, V et Jungkook mènent activement leurs activités individuelles.





A l’occasion du 10e anniversaire des débuts des Bangtan Boys, la création de timbres et de médailles ainsi que la publication de mémoires en l’honneur du groupe sont prévues. Un film documentaire portant sur le septuor le plus connu au monde sera projeté et la ville de Séoul va de son côté organiser des événements destinés aux fans internationaux.