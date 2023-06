Des groupes d’idoles poursuivent leur carrière au-delà de sept années d’activités

ⓒ TOP MEDIA

Il est de coutume de signer un contrat de sept ans entre les groupes d’idoles et les agences au pays du Matin clair. D’où la fameuse malédiction des sept ans selon laquelle des girls et boys band mettent fin à leurs activités collectives au bout de sept années de carrière.





Aujourd’hui, ceux qui y résistent sont nombreux à l’image de Teen Top qui a regagné en popularité grâce à son apparition dans la célèbre émission de divertissement « Hangout with Yoo ». Encouragé par l’accueil enthousiaste des téléspectateurs, le boys band reconverti en quatuor ayant débuté en 2010 va revenir sur scène le mois prochain.





Célébrant cette année le 15e anniversaire de ses débuts, U-KISS lancé en 2008 va lui aussi faire son retour en juin avec six membres, mettant fin à sa pause qui dure depuis cinq ans et six mois. Et avant le come-back de son groupe, Hoon, un de ses membres, a publié le 19 mai dernier « MEA ROSA ». U-KISS va également se produire en concert le 28 juillet à Tokyo puis deux jours après à Osaka.