Fifty Fifty débute sa promotion aux USA

ⓒ ATTRAKT

Fifty Fifty qui ne cesse de gagner en popularité en dehors des frontières sud-coréennes va s’envoler pour les Etats-Unis. Le girls band ayant débuté en novembre 2022 avec quatre membres va lancer ses activités de promotion en juillet aux USA puis en Grande-Bretagne.





Dans ce cadre, son agence a signé récemment un partenariat avec Warner Records, label appartenant au Warner Music Group, considéré comme l’un des trois plus grands labels au monde. A noter que son premier single « The Beginning Cupid » sorti le 24 février dernier est arrivé à la 3e place du Billboard Global 200 et à la 2e place du même classement excluant les USA.





Il s’est hissé à la 19e position du Billboard Hot 100 publié le 13 mai dernier. Il s’agit du meilleur record établi par un girls band sud-coréen avec un seul single. « Cupid » a également créé la surprise en Grande-Bretagne en s’emparant du 8e rang du classement Official U.K Singles Chart annoncé le 19 mai dernier.