Hani d’EXID rejoint le casting de « Three Days of Rain »

Hani fait son retour en tant qu’actrice. La vocaliste ayant débuté au sein du girls band EXID en 2011 sera à l’affiche de « Three Days of Rain », une pièce de théâtre écrite par Richard Greenberg qui sera jouée à partir du 25 juillet à l’université Dongguk.





L’artiste de son vrai nom Ahn Hee-yeon y incarnera le personnage de Nan, une femme de ménage exemplaire. Pour rappel, Hani poursuit sa carrière d’actrice avec des apparitions dans plusieurs séries télévisées comme « IDOL » et « How to be Thirty ». Pour rappel, elle a débuté sur grand écran avec « Young Adult Matters » de Park Hwa-young, sorti en avril 2021 en Corée du Sud.