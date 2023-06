Han Seung-yeon de Kara sera de retour sur grand écran

Han Seung-yeon, vocaliste de Kara depuis 2007, sera de retour en tant qu’actrice de cinéma. Dans « A Close Relationship » de Lee Woo-cheol, la membre du girls band tient le rôle de la créatrice de figurines Rani, l’héroïne du film.





Elle donne la réplique à Lee Hi-hoon révélé grâce au drama à succès « River Where the Moon Rises » diffusé entre février et avril 2021 sur la chaîne KBS 2TV. La nouvelle comédie romantique réunissant deux jeunes acteurs prometteurs sortira le mois prochain dans les salles de cinéma sud-coréennes.





De son côté, Kara va participer à « Over the Rainbow », concert collectif organisé le 16 juillet par les labels RBW, DSP et WM au SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul.