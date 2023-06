Kassy montera sur scène pour célébrer le 8e anniversaire de ses débuts

Date : du 16 au 18 juin

Lieu : Mary Hall de l’université Sogang à Séoul





Kassy va célébrer le 8e anniversaire de ses débuts entourée de ses fans. Intitulé « Huitième été : nuit estivale rose », le concert se déroulera durant trois jours, du 16 au 18 juin au Mary Hall de l’université Sogang à Séoul.





La vocaliste de son vrai nom Kim So-yeon, qui mène sa carrière depuis 2015, va ainsi retrouver son public six mois après son dernier concert « Septième hiver », tenu en décembre 2022. Elle a ensuite participé le 28 avril dernier au festival de nuit de Jeju en partageant la scène avec Shin Yong-jae et Secret Code. Le lendemain, elle a performé au grand parc à Ulsan dans la province de Gyeongsang du Sud dans le cadre du festival printanier aux côtés de Davichi et Kyoung-seo.