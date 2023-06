RETRO Night : Lee Seung-chul lance sa tournée nationale

Date : le 17 juin

Lieu : Sungsan Art Hall à Changwon





La figure emblématique de la musique populaire sud-coréenne est sur le point de lancer sa nouvelle tournée nationale. Intitulée « RETRO Night », elle va débuter le 17 juin au Sungsan Art Hall à Changwon dans la province de Gyeongsang du Sud.





Elle se poursuivra ensuite dans une vingtaine de villes d’ici la fin de l’année : le 1er juillet à Jeonju, le 8 juillet à Busan, le 15 juillet à Daejeon, le 22 juillet à Séoul puis le 29 juillet à Daegu. A noter que le dernier concert du vocalise qui mène sa carrière musicale depuis 38 ans, remonte à il y a un an et six mois. C’était en décembre 2021.





Dans le cadre de « RETRO Night », plusieurs hits comme « Heeya », « Never Ending Story », « Don’t say Goodbye » et « Western sky » seront interprétés. Pour rappel, Lee a fait ses débuts en tant que vocaliste invité au sein du groupe de rock légendaire Boohwal en 1986 avec le premier album « Rock Will Never Die ».