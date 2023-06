Voyage à Mokpo (2)

La Corée du Sud emploie de nombreux moyens au service du tourisme. Ainsi, il est possible de participer à une multitude d’activités. Vous l'avez souvent entendu, beaucoup de festivals sont organisés ici et là au sud du 38e parallèle. Mokpo ne fait pas exception.





ⓒ Elody Stanislas

Que faire alors si vous n'arrivez pas en période de festivités dans la ville de Mokpo ? Rassurez-vous, ici et là, de petites manifestations culturelles se déroulent toujours jour et nuit. Vous pouvez aussi assister à des spectacles de marionnettes. Et nous avons parlé précédemment du film « 1987 » et de son plateau de tournage qui sert actuellement de cadre où les touristes se rendent pour prendre des photos.





ⓒ Elody Stanislas

D'ailleurs, si vous avez manqué le Festival d’art international Madang que nous vous avons déjà présenté sur nos ondes, il vous reste au mois d'octobre, le Festival du port de Mokpo. Sinon rendez-vous, l’année prochaine, avec le Festival des fleurs de la montagne Yudal au printemps, le Festival de l'amiral Yi Sun-shin ou encore le Festival de la céramique !