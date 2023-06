Kim Woo-bin : le retour ?

ⓒ Netflix, Inc.





L'acteur star Kim Woo-bin est de retour avec la série de SF « Black Knight » alias « Livreur » dans son titre en coréen. On ne l'attendait pas dans un rôle de héros sans peur et sans reproches au service de la résistance contre les riches. Mais sa carrière a déjà connu des aléas depuis ses débuts dans le mannequinat et ses premiers succès sur le petit et le grand écrans.









* Top-modèle et télé

Les débuts de Kim Woo-bin, de son vrai nom Kim Hyun-joong, sont relativement bien connus. Dès son passage à l'université de Jeonju, une ville dans le sud-ouest du pays, il débute dans le mannequinat grande classe. Il faut dire que c'est un grand garçon de 1 mètre 88, probablement l'un des plus grands de Corée du Sud, doté d'un sourire carnassier sous des yeux félins. Assez vite, il est engagé dans des tv-dramas dont « White Christmas » en 2011. Une histoire de lycéens de luxe et de meurtres mystérieux. Suivent « Vampire Idol » et « A Gentleman's Dignity » mais c'est surtout « School 2013 » sur la KBS qui commence à forger son personnage audiovisuel ; l'acteur joue les jeunes perturbés par le système social et économique, dérivant entre suicide, dépression, violence, et toutes sortent d'aliénations. Son côté bel gueule de riche adolescent est repris dans le TV-dramas « The Heirs ». Mais ce n'est en fait qu' un support à sa carrière de top-modèle qui bat alors son plein.









* Premiers pas au cinéma

Il faut attendre 2013 pour voir Kim Woo-bin sur le grand écran. Dans « Friend : The Great Legacy », une poussive continuité du célèbre film « Friends » de 2000, ce n'est pas gagné. Même mésaventure avec son film suivant « The Con Artists » en 2014. Son succès est surtout à la télé avec le programme « M ! Countdown » et dans la pub avec un gros contrat pour Calvin Klein. Finalement, peut-être sans l'avoir planifié vraiment, Kim Woo-bin va se trouver au casting d'un gros succès inattendu de l'année 2015 : « Twenty » du cinéaste en pointe Lee Byung-heon. Aux côtés de Kang Ha-neul, le jeune acteur incarne soudain une jeunesse au bord de l'implosion devant une société invivable et qui se tourne vers la dérision et la satire.





Avec Kang Ha-neul et Lee Jun-ho, Kim Wo-bin annonce une nouvelle génération moins docile qu'on ne le croît. Il tourne un autre film en 2016, « Master », dédié à l’acteur Lee Byung-hun qui ne restera pas dans les annales. Mais l'idée habituelle des managers de castings est de faire adouber les jeunes acteurs par leurs aînés.





Malheureusement, le jeune homme apprend cette même année qu'il est atteint d'un cancer. Il doit mettre sa carrière en pause le temps de se refaire une santé. Il disparaît donc des écrans pendant cinq ans.









* Un retour réussi

Après cinq ans de soins pour son cancer, Kim Woo-bin reprend lentement de l'activité. Ce sera d'abord le film « Alienoid » de Choi Dong-hoon aux côtés de Ryu Jun-yeol. Le film se crashe sans parachute malgré son côté science fiction qui commence à être à la mode dans le cinéma sud-coréen. En même temps, notre acteur reprend de l'active à la télé avec la série « Our Blues » aux côtés de sa copine officielle du moment l'actrice Shin Min-a. Encore avec Lee Byung-hun en vedette, la série fait son succès de routine mais ne fait pas briller Kim Woo-bin plus que cela. Ce sera finalement la série de Netflix « Black Night » qui va donner ou redonner à l'acteur une aura de personnage de cinéma.





Cette dystopie à la façon sud-coréenne, c'est-à-dire plutôt sombre, sociale et violente, offre à l'acteur le premier rôle de héros sans peur et sans reproche, un mandrin des temps futur. Derrière ses habits de livreur de luxe et d'élite, il dirige la résistance souterraine qui combat la super-compagnie qui dirige un pays dévasté par une météorite. Basée sur un webtoon, la série fait un carton au box-office de Netflix Corée et pourrait aussi déborder sur le box-office internationale. L'acteur s'y affirme dans une maturité nouvelle comme l'héritier de Lee Byung-hun. Reste à voir s'il creusera ce bon filon encore longtemps. L'avenir nous le dira.