« L’homme en pleurs » de Shim Ah-jin





« On m’a dit que vous étiez malade. J’ai apporté du porridge de riz à l’ormeau. »





Or, Hoya restait assis tranquillement sur le canapé sans réagir à sa voix. A cet instant-là, M. Oh et moi avons vu la même chose : un énorme morceau de tristesse qui s’était égaré dans les profondeurs brûlait son corps, non pas avec le feu, mais avec des larmes. Oui, c’était ça.





Je n’avais pas accepté de mon vivant la déclaration d’amour de M. Oh, mais je le considérais comme un ami et un collègue de confiance. C’était quelqu’un d’exigeant et d’inflexible, mais il en savait assez sur la façon de vivre avec les autres dans ce monde.





Pour moi, pour quelqu’un qui avait autrefois des sentiments, il a fait un peu plus d’efforts.





- Extrait de l’émission









C’était le troisième jour après le premier anniversaire de ma mort et cela faisait presque six mois que Hoya a rejoint l’entreprise pour laquelle je travaillais afin de respecter mes dernières volontés.





Je m’étais offert un voyage pour l’Europe de l’Est pour fêter ma cinquième année dans cette compagnie et c’est là que le destin m’avait réunie avec Hoya. Ni lui ni moi n’étions au courant qu’un type dangereux avec un nom compliqué finissant par « gastrique » s’était invité dans notre amour.





Mes hoquets, que Hoya trouvait mignons, étaient les premiers signes d’un adénocarcinome gastrique, ou un cancer de l’estomac. Nous avions passé deux ans ensemble, un plein d’amour insouciant et un autre rempli de soucis. Depuis mon décès, il a rapidement commencé à accumuler le poids de la tristesse et s’est enfoui dans cette chair.





그 날은 내가 죽은 지 일 년 째 되는 날에서 사흘이 지난 날이었고,

호야가 내 유언에 따라 내가 일했던 회사에 들어간 지

여섯 달이 조금 못 된 날이었다.





나는 입사 오 년 때에 스스로에 대한 포상으로 동유럽 여행을 떠났고

거기서 운명적으로 호야를 만났다.

둘 중 누구도 우리의 사랑에 개스트릭 어쩌고 하는 학명을 가진

위험한 놈이 함께 했음을 눈치채지 못했다.





호야가 귀엽다고 한 내 딸국질은 위선암의 초기 징후였다.

근심 하나 없는 사랑 1년,

근심만 가득한 사랑 1년, 그렇게 2년을 보냈다.

내가 죽은 후 호야는 빠른 속도로 슬픔의 살을 불리며 그 살에 자신을 파묻어 버렸다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Les deux hommes éprouvent le même chagrin en pleurant à chaudes larmes. Cette dernière scène donne pourtant l’espoir aux lecteurs que Hoya puisse se remettre petit à petit du deuil car un autre être humain vient combler le vide laissé par sa bien-aimée. Ce que la narratrice voulait dans la vie de Hoya est magnifiquement réalisé dans cette scène.









Le corps de Hoya a été soulevé du sol. Mais M. Oh ne pouvait pas supporter le poids de quelqu’un qui prenait toujours des portions doubles et un bol de riz de plus à chaque repas. En un instant, M. Oh est tombé par terre, écrasé sous l’énorme corps de Hoya.





L’écharpe violette est également tombée dessus. C’était pathétique de voir l’homme allongé juste à côté de celui qu’il venait de tenter de renverser.





Quand je les ai approchés silencieusement, les deux hommes m’ont regardée en même temps. M. Oh, qui ne pleurait presque jamais, avait les larmes aux yeux. Hoya braillait avec des larmes aussi larges que les ruisseaux du fleuve Nakdong.





Ce n’était pas moi mais M. Oh qui a tapoté l’épaule de l’homme en pleurs.





부지불식간 호야의 몸이 번쩍 들렸다.

하지만 곱빼기를 먹으면서 밥 한 그릇을 더 추가해 온 자의 무게를 감당하지 못했다.

찰나의 순간 오대리가 우당탕 넘어지며 거대한 호야의 몸에 깔리고 말았다.





보라색 목도리가 두 사람을 덮고 있었다.

엎어치기를 시도한 사람과 엎어치기를 당한 사람이

바투 누워 있는 모습은 애잔했다.





내가 조용히 다가가자 두 남자가 동시에 나를 바라보았다.

여간해서 울지 않는 오 대리의 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀 있었다.

호야가 낙동강 하류처럼 넓게 퍼지는 눈물을 흘려대며 통곡을 했다.





우는 남자의 어깨를 토닥여 준건 내가 아니라 오대리였다.









Auteur : Shim Ah-jin (1972 –).

- Débuts littéraires : en 1999 avec la publication de sa nouvelle « Pour le temps du thé ».