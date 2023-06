La culture de la pomme de terre en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En raison des conséquences dévastatrices de la crise alimentaire dont a souffert la Corée du Nord dans les années 1990, l'ancien dirigeant Kim Jong-il a insisté sur la nécessité d'améliorer la structure agricole. C'est ainsi qu'il a suggéré la campagne de la « révolution de la culture de la pomme de terre », laquelle a consisté à inclure la pomme de terre dans la liste des denrées alimentaires de base, au même titre que le maïs et le riz.





« Il est impossible de cultiver des patates douces dans les régions froides du nord de la péninsule. Les pommes de terre, en revanche, peuvent être cultivées dans tout le pays. [...] Si les tubercules sont plantés fin mars, ils peuvent être récoltés à la mi-juin ; cette culture permet donc aux agriculteurs locaux de traverser les périodes de vaches maigres. Qui plus est, après avoir récolté les pommes de terre, les agriculteurs peuvent planter du maïs ou du riz dans le même champ. C'est pour sa productivité et son excellent rendement que cette plante a été choisie pour la révolution agricole », explique Cho Chung-hee, spécialiste de l'agriculture et de l'élevage et directeur de l’organisation non gouvernementale Good Farmers.





Dans le cadre de ses efforts visant à résoudre le problème alimentaire, le pays a déplacé les terres cultivées vers des emplacements optimaux en tenant compte des caractéristiques géographiques. Il a notamment fait de Taehongdan le centre de la révolution de la pomme de terre, car le comté est situé sur le plateau de Kaema, à haute altitude, dans une zone de climat froid.