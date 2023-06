BTS : « Take Two » en tête du classement Top Songs d'iTunes dans 92 pays

ⓒ Big Hit Music

La chanson « Take Two », sortie à l’occasion du 10e anniversaire de BTS, est arrivée en tête du classement Top Songs d'iTunes dans 92 pays. L’annonce a été faite samedi par l'agence du septuor, Big Hit Music. On retrouve notamment dans cette grande liste : la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne.





Dévoilé vendredi dernier, le morceau exprime la gratitude et l'engagement du groupe envers ses fans dévoués, qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière.





« Take Two » a été composée conjointement par trois membres du boys band, à savoir Suga, RM et J-Hope.